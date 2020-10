COMMEMORATION 23 SEPTEMBRE PLACE DES MARTYRES

Il y a 34 ans, le Togo était la cible d’une attaque terroriste, au cours de laquelle plusieurs de ses fils ont perdu la vie. En ce jour commémoratif, c’est la nation toute entière qui leur rend hommage. Dépôt de gerbe à Lomé à la place des martyrs a été présidé par le ministre Yark DAMEHAME représentant le chef de l’Etat.

Le Togo rend hommage aux martyrs tombés pour la patrie le 23 septembre 1986. Ils ont donné de leur vie pour l’intégrité de la nation. 34 ans après ce sacrifice ultime, leur dévouement est ici salué, à la place des martyrs de Lomé. L’acte solennel est posé par le ministre de la sécurité et de la protection civile, représentant le président de la république.

C’est un devoir de mémoire. Président des institutions, membres du gouvernement et autorités locales et militaires étaient donc présents pour honorer la mémoire de ses valeureux citoyens et entretenir le souvenir de laure sacrifice.

Luc ASSIH