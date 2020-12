CONCOURS DE RECRUTEMENT AGENTS DE LA SANTE/ TOURNEE DU MINISTRE

Ils sont au total 6272 candidats à prendre part ce samedi 05 Décembre 2020 au concours de recrutement des agents de santé sur toute l’étendue du territoire national. Et pour s’assurer de l’effectivité de ce démarrage il était aux lycées de tokoin 1 et 2, au lycée de tokoin solidarité, et à l’EPP camp Général GNASSINGBE Eyadema.

Dans la sérénité et le respect des consignes sanitaires de l’heure, les futurs agents de la santé, composent en toute tranquillité. Au lycée de tokoin 1, le ministre en charge de la santé, est venu constaté l’effectivité du démarrage de ce concours. À travers les différents centres visités, le ministre a encouragé, et prodigué d’utiles conseils, aux candidats. « Tout ceci traduit la volonté de répondre à la fois aux impératifs imposés par la pandémie, et en même temps, aux exigences du secteur de la santé en terme de personnel adéquat et qualifié. A ces futurs agents, c’est de rester totalement attachés, à l’orthodoxie de la déontologie médicale », a laissé entendre le ministre en charge de la santé, le Professeur Moustafa MIJIYAWA.

Pour le ministre en charge de la santé, le bien-être des populations reste une priorité pour le chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE. Le recrutement de nouveaux agents devra contribuer à améliorer l’accès des plus pauvre, aux services de santé de proximité et de qualité.

Ils sont au total 6272 candidats sur toute l’étendue du territoire national, à postuler en ce jour, au poste de personnel médical, paramédical, administratif et personnel d’appui.

Ulrich AMEGA