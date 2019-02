Rôle des autorités locales dans la lutte contre les changements climatiques. C’est le thème de la conférence débat à laquelle unes centaines de jeune ont pris part ce 12 février à Lomé. Une séance d’échange d’idée sur la problématique du climat organisée par la clinique d’expertise juridique et sociale CEJUS en partenariat avec le programme de consolidation de l’état et du monde associatif PRO-CEMA. L’objectif est d’impliquer toute la jeunesse ainsi que les autorités locales dans la lutte contre les changements climatiques au Togo.

Les effets du changement climatique sont de plus en plus persistants et n’épargnent personnes. Ils touchent toutes catégories de personnes notamment celle des villes comme des villages. Et pour lutter efficacement contre ses effets, il est important d’impliquer les autorités locales. Cette rencontre se veut un creuset d’échange autour du rôle que peuvent jouer les autorités locales face aux défis liés au changement climatique constaté ses dernières années.

Cette initiative veut apporter des solutions positives aux problèmes environnementaux relatifs au changement climatique. Vu les engagements pris par les collectivités locales lors de la COP21 sur la réduction des gaz à effet de serre d’ici 2030. Les recommandations qui sortiront de ses travaux seront mises à la disposition des organisations œuvrant dans la lutte contre le changement climatique pour mener des actions concrètes.

Sandra AZIAGBE

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO