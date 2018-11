Des professionnels des médias tout attentionnés face à la cellule climat des affaires. Au menu des discussions, des grandes lignes du rapport pays Doing business 2019 de la banque mondiale. Dans ce rapport, le Togo occupe la 137è place faisant ainsi un bon de 19 places. Le pays a amélioré son environnement économique sur six indicateurs notamment création d’entreprises, obtention d’un permis de construire, raccordement à l’électricité ainsi que le transfert de propriété. Aussi les projecteurs ont-ils mis sur les domaines clés tels que paiement des taxes et impôts et exécution des contrats.

Ces performances ont fait du Togo selon le rapport doing business 2019, la 2è économie la plus attractive des pays de l’UEMOA et la 4è de l’espace CEDE AO. Ce qui traduit la pertinence des différentes réformes entreprises par le pays pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs étrangers. La cellule climat des affaires tient bon et maintient le cap sur 4 nouveaux indicateurs.

Avec ce rapport le Togo figure parmi les 4 pays les plus réformateurs de l’Afrique Subsaharienne. Le pays entend faire mieux et davantage surtout avec la mise en œuvre du plan de développement qui veut faire du Togo un hub logistique du 1er plan dans la sous-région.

rédaction tvt