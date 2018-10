La première édition du FESTI-MIA festival des musiques pour l’intégration africaine est lancée ce 18 octobre à Lomé. Il s’agit d’un cadre de rencontre d’échange et de partage entre les artistes togolais et de la sous-région. La grande messe de ce festival est prévue au stade omnisport de Lomé le 10 novembre prochain. L’artiste de la chanson Master POPA a choisi ce créno pour promouvoir la musique togolaise et africaine.

Faire de la musique un vecteur de l’intégration et de la cohésion entre les artistes africaines, chose possible. Et toute la motivation de ce projet dénommé FESTI-MIA est là et s’exprime. Le festival porté par Master POPA, l’un des repères de la musique togolaise entend valoriser davantage les rythmes et folklores d’Afrique.

FESTI- MIA est un évènement 100/100 culturel. Il met au premier plan diversité musicale pour la découverte et le brassage culturel entre les peuples africains.

rédaction tvt