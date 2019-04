Une équipe du FMI a séjourné depuis le 20 mars au 02 avril dernier à Lomé, en vue de conduire les consultations dans le cadre de la 4eme revue du programme soutenu par une facilité élargie de crédit FEC.

L’économie du Togo est en constante amélioration.la croissance du PIB est fixée à 5,1% en 2019, contre 4,9% à fin décembre 2018.les réformes structurelles progressent en particulier dans le domaine de la gestion des finances publiques, et de l’environnement des affaires. Ce sont là les conclusions de la 4eme revue du programme soutenue par la Facilité Élargie de Crédit FEC approuvée en mai 2017.selon la mission du FMI, des progrès importants ont été réalisés à tous les niveaux. Le gouvernement reste déterminé à mettre en œuvre les réformes dans le cadre du programme soutenu par la Facilité Élargie de Crédit FEC. Le taux d’endettement s’est réduit à 70,7% à fin février 2019.

Des dispositions sont en train d’être prises pour préserver les objectifs du programme, selon le ministre de l’économie et des finances.La mission salue donc la vision et les réformes décrites dans le Plan National de Développement PND. Avec l’amélioration de l’environnement des affaires, des infrastructures publiques, Le secteur privé devrait jouer un rôle important en tant que moteur de la croissance économique. L’inflation et les déficits budgétaires devraient rester globalement dans les limites des critères de convergence de l’UEMOA, et le taux de croissance économique annuelle devrait avoisiner 5,5%. Ces consultations devraient permettre au FMI de faire un nouveau décaissement de 35 millions de dollars, soit environ 20 milliards de FCFA au titre du programme soutenu par la Facilité Élargie de Crédit FEC.

Karmen Madje AKAKPO

Mise en ligne Ulrich AMEGA