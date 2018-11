L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques INSEED tenu 12 novembre un rencontre avec les professionnels des médias. Il était question d’annoncer la journée africaine de la statistique prévue pour le 18 novembre et communiquer autour des activités prévues pour cette journée. L’objectif de cette journée est de sensibiliser l’opinion publique africaine sur l’importance des statiques dans la gestion du développement d’un pays. Le thème prévu pour l’édition 2018 des journées africaines de la statistique s’intitule « des statistiques officielles de hautes qualités pour assurer la transparence, la bonne gouvernance et le développement inclusif ».

Au Togo, le système statistique national est un cadre administratif regroupant les fournisseurs, les producteurs et les utilisateurs de statistiques publiques ainsi que les organes de coordination de statisticiens et de démographes. Tous participent à l’élaboration des statistiques officielles. Face à la presse l’INSEED veut mettre les médias à contribution pour des statistiques dans la gestion des politiques et programmes de développement.

L’INSEED a annoncé les réformes novatrices en cours pour produire des statistiques fiables actualisées pouvant conduire à une croissance économique forte soutenue et inclusive au Togo.

rédaction tvt