L’institut régional d’enseignement supérieur et de recherche en développement culturel (IRES-REDC) a tenu ce 31 janvier à Lomé une conférence de presse. Une rencontre avec les professionnels des médias pour leur présenter ses offres de formation et aussi l’accréditation de ses diplômes par le CAMES depuis novembre 2018.

Les diplômes de master et de doctorat de l’Institut Supérieur et de Recherche en Développement Culturel IRES-RDEC, sont désormais reconnus par le CAMES. La rigueur, le professionnalisme et l‘expertise dont fait preuve cet institut n’ont pas laissé le CAMES indifférent. Avec une expérience de plus de 40 ans sur le terrain du savoir et de la connaissance, IRES-RDES devient aujourd’hui une référence en matière de formation spécialisé en développement et culture.

L’institution se distingue de par ses offres surtout en doctorat. Toutes les dispositions sont donc prises pour assurer une meilleure formation aux étudiants, en vue de produire des professionnels mieux des experts devant répondre aux besoins du pays. Crée en 1976 sous la dénomination de CRAC, aujourd’hui l’IRES-RDEC s’engage à se hisser au rang du centre d’excellence régional de l’UEMOA. Cette accréditation du CAMES se présente donc comme le début de la quête de la qualité.

Rachel AWOUKOU