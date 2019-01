La rougeole et la rubéole sont des maladies infectieuses, contagieuses qui posent un problème de santé publique. Et pour éradiquer ces maux qui sévissent au Togo, le ministère en charge de la santé a organisé à Lomé une conférence de presse sur l’introduction de la deuxième dose du vaccin contre la rougeole et la rubéole au Togo permettant ainsi l’élimination des deux maladies d’ici à 2020. Le lancement sera effectif le 30 janvier prochain à Djarkpanga dans la préfecture de MÔ.

Les stratégies en vue de l’élimination de la rougeole et de la rubéole se poursuivent. L’Organisation Mondiale de la Santé OMS et l’alliance du vaccin GAVI encourage a cet effet les pays dont le Togo à introduire une deuxième dose de vaccin dans la vaccination de routine. Cette deuxième dose va booster l’immunité des enfants. Le Togo, après la campagne de vaccination de févier 2018 a accepté cette recommandation. Les professionnels des médias reçoivent la primeur de l’information.

Pour le ministre en charge de la santé, le professeur Moustafa MIJIYAWA, le bienêtre des populations surtout des enfants est au cœur des préoccupations du gouvernement. La rougeole et la rubéole sont des maladies infectieuses contagieuses qui posent un réel problème de santé publique. Pour le Togo, le bilan est encourageant. De 2001 à 2018 le pays a organisé plusieurs campagnes de vaccination de lutte contre la rougeole et un système de surveillance performant des deux maladies a été mise en place.

Tabita AKAKPO