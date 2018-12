Les togolais étaient aux urnes le 20 décembre conformément à la feuille de route définir par la CEDEAO. Ils ont voté pour renouveler l’assemblée nationale. Un scrutin supervisé par une mission d’observation électorale de la CEDEAO. L’institution a organisé ce 21 décembre un point de presse pour partager avec le public, les conclusions de sa mission dans le cadre de ces élections.

Représentants et candidats des partis politiques, observateurs des différentes institutions accréditées au Togo, corps diplomatiques et journalistes ont pris part à cette rencontre qui fait suite aux législative du 20 décembre au Togo. La mission a d’abord rappelé le processus ayant abouti à ce scrutin. Répartis dans les différentes régions du pays les observateurs de la CEDEAO ont supervisés de bout en bout le déroulement du scrutin. La mission se félicite de la bonne tenue de cette élection qu’elle juge crédible et démocratique.

La mission met en relief la nécessité de la préservation de la paix au Togo. Elle précise que la CEDEAO est disponible pour accompagner le Togo dans son élan de stabilité et que le dialogue entamé avec les acteurs politiques du pays va se poursuivre.

Ekoué SALLAH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO