La 24è conférence des nations unies sur les échanges climatique COP24 se tient du 3 au 14 décembre prochain en Pologne. Et déjà les organisations de la société civiles, chevilles ouvrières dans la bataille contre les phénomènes climatique à travers la sensibilisation des populations se mobilisent pour prendre une part active aux travaux de la COP24.

Les changements climatiques portent un coup dur à l’environnement et rendent les populations de plus en plus vulnérables. Conscient qu’aucune couche sociale de la planète n’est épargnée de leurs effets, les nations unies tiennent des conférences annuelles pour définir des approches de solutions. La société civile joue un rôle prépondérant aux côtés de près de 200 délégations officielles pour une synergie d’action contre ce phénomène. Dans ces préparatifs, le groupe des organisations de la société civile Togolaise sur le climat capitalise les enjeux pour une meilleure participation.

rédaction tvt