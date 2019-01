Les mutuelles, une solution alternative pour assurer à la population un service de santé de qualité. Elles travaillent et enregistrent toutes les couches socio-économiques pour accompagner le gouvernement dans sa lutte pour garantir la couverture sociale à tous. Les stratégies et solutions préconisées ont été dévoilées au cours d’une conférence de presse en marge de la rencontre internationale sur le pari de la mutualité pour le 21e siècle.

Les mutuelles de santé, dans leur essence et identité se base sur la solidarité pour protéger les mutualistes des difficultés sanitaires. Elles ont pour priorité l’accès pour tous aux soins de santé et de s’assurer que les services sont adaptés aux besoins des mutualistes. Les atouts des mutuelles n’étant plus à démontrer, elles s’engagent aujourd’hui à travailler en synergie avec les dispositifs de couverture de santé étatique pour plus de résultats.au Togo, 27 mutuelles sont dénombrées.la majeure partie regroupées dans le cadre national de concertation de la mutualité au Togo.

Elles travaillent au quotidien pour l’accomplissement de leur mission. Selon l’organisation internationale du travail, 75% de la population togolaise comme c’est le cas dans bien d’autres pays d’Afrique, ne bénéficie pas de couverture sanitaire, malgré les multiples efforts déployés par le gouvernement. L’accès équitable aux services de santé de qualité et la protection financière, sont les points importants de la couverture santé universelle auxquels les mutuelles devraient s’atteler avec l’appui du gouvernement pour gagner le pari de la couverture sociale

Luc ASSIH