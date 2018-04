La population des pays francophones est extrêmement jeune ce qui constitue un véritable atout mais peut aussi être un danger. C’est pourquoi la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie CONFEJES veut servir d’organe d’éveil de conscience et de promotion de paix.

La CONFEJES reçoit à la 13ème réunion de son bureau le soutien du chef de l’Etat Faure GNASSIGBE représenté par le premier ministre Selom KLASSOU. Ce dernier n’a pas manqué de relever l’importance d’une synergie d’action pour mieux accompagner la jeunesse dans sa quête d’emploi et de recherche de modèle de réussite efficace. Un moyen de conscientisation de la jeunesse qui tombe souvent facilement dans les dérives du radicalisme et du gain facile.

Pour un espace francophone calme, paisible et prospère, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie veut amener les jeunes à croire en eux-mêmes et en leur potentialité

Elie AGBA GNADAO