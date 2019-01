Les représentants de gouvernement et d’organisations internationales, des mutualités et des organisations de la société civile réunie à Lomé pour partager leur expérience en matière de la mutualité. Ceci en vue de poser des actions concrètes pour relever le défi de la couverture sanitaire universel pour tous. Cette conférence qui a ouvert ses portes ce 22 janvier s’inscrit dans la poursuite de l’engagement politique en faveur de la reconnaissance et du développement du mouvement mutualiste. Ouverte par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Gilbert BAWARA, cette réunion de haut niveau a connue également la présence de plusieurs autres membres du gouvernement.

La couverture sanitaire pour tous, un défi majeur du 21è siècle auquel fait face les pays africains. Afin de garantir un accès à des soins de santé de qualité aux populations qui évoluent dans le secteur informel ou non, des mutuelles de santé ont vu le jour. Malgré la noble mission qu’elles portent, ces mutuelles sont méconnues et en plus de cela, elles sont confrontées à des difficultés relatives aux faibles offres de soins de santé et la faible adhésion des populations. A cette conférence, les participants vont partager leurs expériences et définir de nouvelles stratégies pour se mettre à la hauteur de leur tâche.

L’enjeu étant d’assurer une meilleure protection sanitaire aux populations afin de répondre aux multiples demandes sociales, le Togo entend tirer meilleur profit de cette rencontre de protection sanitaire. Outil par excellence de promotion de la solidarité, la mutuelle de santé est ouverte a toutes les couches socioéconomiques et professionnelle. Elle contribue énormément à réduire les inégalités et la pauvreté.

Luc ASSIH