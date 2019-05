Encore quelques mois et le Togo rentrera en plein pied dans la décentralisation. Cependant la notion décentralisation demeure floue pour bon nombre d’acteurs de la vie politique et nationale. Pour aider ces acteurs à mieux cerner les contours du processus, l’institut de recherche de développement durable IFORDD a organisé à Lomé une conférence sur la thématique à l’endroit de ces différents acteurs. Il était question de les outiller sur les défis et les enjeux de la décentralisation pour sa réussite.

La décentralisation, une notion très complexe et parfois mal comprise par les acteurs de la vie nationale. Il convient donc de les outiller sur les fondements de ce processus. Ce qui explique cette formation initiée par l’Institut de Formation et de Recherche de Développement Durable IFORDD afin d’aider ses acteurs à mieux cerner les contours de la décentralisation et à jouer pleinement leur rôle après les locales du 30 juin prochain. Pour y arriver, trois éléments sont nécessaires dont l’existence d’affaire locale, l’élection des autorités au niveau de la collectivité par les populations de ladite collectivité, et la libre administration dont vont jouir les autorités locales après leur élection. Les élections se dérouleront le 30 juin prochain sur l’ensemble du territoire national. Elle permettra d’élire 1500 conseillers municipaux des 117 communes du Togo.

Sonia AMEGNIKPO

Mise en ligne Ulrich AMEGA