L’UEMOA s’est engagée depuis des années à faire de la sécurité alimentaire et nutritionnelle une de ses priorités en décidant d’expérimenter l’énergie solaire pour le développement de l’agriculture dans les Etats membres. Pour cela un accord tripartite a été signé avec la société agricole des biocarburants et des énergies renouvelables (SABER) et Schneider Electric pour la mise en œuvre du projet régional de développement d’une plateforme agricole intégrée de production, de transformation et de conservation des produits utilisant l’énergie solaire du type MICROSOL. A cette rencontre régionale, il est question de faire le point, rappeler les rôles et responsabilités de chaque acteurs afin de pouvoir développer des stratégies pour la réussite du programme.

Ce projet qui confère à la SABER le titre de maitre d’ouvrage consiste à construire dans les 8 états membres de l’union des centrales multi énergie permettant d’accroitre l’accès des populations rurales à des sources d’énergie pour le développement de leur activité.

D’un montant global de plus de 68 milliards de FCFA, ce projet s’inscrit dans le plan national de développement qui place l’accès à l’énergie comme un des piliers fondamentaux de développement de la filière agricole au Togo.

rédaction tvt