CONSTAT DEGATS PLUIES DILUVIENNES A LOME

Une partie de la clôture de l’aéroport international GNASSINGBE Eyadema, s’est retrouvée à terre ce samedi 10 octobre 2020. Les pluies diluviennes de la journée de vendredi et samedi sont passées par là, n’ayant pas pu supporter le flux d’eau. Les populations riveraines de la zone, qui est reconnue comme bas-fond, sont aussi inondées.

Informé, le chef de l’état a dépêché une équipe gouvernementale pour s’enquérir de la situation, et apprécier les dispositions déjà prises à ce sujet. On annonce le début imminent d’un projet pour définitivement résoudre le problème.

« Ce point critique a été déjà identifié et fait partie de 4 projets urgents que le gouvernement a financé, et dont les travaux sont programmés d’ici une quinzaine de jours. Nous allons accélérer les choses pour que tout rentre dans l’ordre dans un bref délai » a annoncé le ministre en charge de l’habitat, Koffi TSOLENYANU

Néanmoins, les activités aéroportuaires, n’ont pas été affectées par cette situation. Les vols prévus ont été effectuées sans aucune incidence. En attendant le démarrage des travaux dans les plus brefs délais comme annoncé par le commissaire du gouvernement, les populations sont invitées à plus de vigilance et de précaution en cette petite saison pluvieuse que connait le sud-Togo.

Ulrich AMEGA