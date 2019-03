La banque mondiale a entamé ce lundi, des consultations nationales avec le gouvernement pour évaluer à mi-parcours son cadre de partenariat pays CPP 2017-2020.ces consultations interviennent après deux ans de mise en œuvre du CPP qui vise à accompagner le Togo dans la réalisation des projets de développement afin de lutter contre la pauvreté. Une bonne nouvelle, la banque mondiale veut prolonger le CPP et l’aligner au PND.

La banque mondiale réajuste son cadre de partenariat pays CPP prévu pour la période 2017-2020,et l’aligne au plan national de développement PND qui prendra fin en 2022.c’est la bonne nouvelle apportée ici l’institution de breton woods au gouvernement au cours de cette consultation à mi parcourt du CPP.au cours des 2 ans de sa mise en œuvre,12 nouveaux projets ont été préparés.la stratégie du groupe de la banque mondiale contenue dans le CPP vise à aider le Togo à mettre en place les conditions pour une croissance économique plus inclusive et durable, tirée par un secteur privé dynamique et des politiques publiques efficaces.

Le gouvernement a indiqué que le CPP et les différentes interventions financés par la banque mondiale, reste alignés au PND.il s’est réjoui à travers le ministre en charge de la planification et de la coopération, Ayawovi DENBA-TIGNOKPA,des appuis techniques et des supports du groupe de la banque mondiale par rapport au programme de réformes du gouvernement. Le portefeuille actuel de la banque mondiale au Togo compte environs 17 projets d’un montant total de 365 millions de dollars, soit 220 milliards de FCFA dont 43% constituent des dons. Le CPP s’articule autour de trois axes.la performance du secteur privé et la création d’emplois décents, la fourniture des services publique inclusifs, et enfin la durabilité et la résilience environnementale

Edem SOUSSOUKPO

mise en ligne par Ulrich AMEGA