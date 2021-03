DEBUT CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE COVID19

C’est la première personne à se vacciner au Togo dans le contexte de l’initiative covax. La cheffe du gouvernement Victoire TOMEGAH DOBGE, reçoit ici sa première dose de l’Astrazénéca. Elle donne l’exemple et rassure. A sa suite, membre du gouvernement, conseil scientifique de la coordination nationale de lutte contre le civid19, personnes ressources et député, se sont aussi prêté à l’exercice. La campagne de vaccination contre le covid19 est ainsi officiellement lancée.

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre dans la lutte contre cette pandémie au Togo. Cette 1ère phase de la campagne de vaccination au Togo apporte un début de solution à la crise sanitaire. Le premier ministre appel toute la population a y adhérer.

La campagne se poursuivra avec le personnel soignant et les personnes de 50 ans et plus dans le grand Lomé. Elle permettra de protéger les populations contre les formes de la maladie, de sécuriser les personnes vulnérables et les patients hospitalisés puis briser la chaîne de contamination.

Elie AGBA GNADAO