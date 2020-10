DECLARATION POLITIQUE GENERALE DU NOUVEAU GOUVERNEMENT/LE PARLEMENT APPROUVE

Le nouveau gouvernement prend l’engagement de toujours avec plus d’efficacité, plus de méthodes et de célérité pour la recherche de solution aux préoccupations des togolais. C’est ce qu’à laissé entendre la cheffe du gouvernement ce vendredi 02 septembre 2020 devant les députés à l’assemblée nationale. Victoire TOMEGAH-DOGBE a l’entière adhésion de la représentation nationale pour poursuivre le programme du gouvernement.

Soutien et adhésion total de la représentation nationale, à la politique générale du gouvernement DOGBE. Les élus du peuple, avec à leur tête Yawa Djigbodi TSEGAN accordent leur confiance à la cheffe du gouvernement, pour mener à bien la mission qui lui ai confiée par le chef de l’état, Faure Essozimna GNASSINGBE. Elle se résume en trois axes stratégiques ; Le premier pilier consiste au renforcement de l’inclusion, à l’harmonie sociale, et à la promotion de la paix. Le nouvel exécutif a procédé ensuite à la dynamisation de l’emploi, en s’appuyant sur les forces de l’économie nationale.

Il s’agit notamment de renforcer l’efficacité de l’action publique, d’améliorer la coordination entre les différents secteurs, et enfin d’accroitre la mobilisation des ressources, et de rendre plus efficiente la répartition des richesses de notre pays, dixit la cheffe du gouvernement.

Le troisième pilier trouve sa pertinence, dans l’idée de moderniser le pays, et de renforcer ces structures. Des actions qui seront exécutées dans la promotion et la valorisation de la digitalisation. Chaque membres du gouvernement est redevable vis-à-vis de son cahier de charge, et des comptes rendu seront effectués, à en croire Madame le premier ministre, Victoire TOMEGAH-DOGBE.

Nous ne réussirons à faire de notre pays, une économie forte et résiliente, que si nous parvenons à moderniser celle-ci, et à renforcer les structures. Pour cela, j’invite notre administration et nos populations, à une transformation profonde de nos manières de travailler. Nous devons être au service des uns et des autres, nous devons être dans une posture d’ouverture, et d’apport de solution vis-à-vis des populations que nous servons, a affirmé le nouveau premier ministre.

Pour la présidente de l’assemblée nationale Yawa Djigbodi TSEGAN, la réalisation de cette politique, va contribuer aux efforts de développement du pays, et améliorer l’économie nationale. Elle a félicité la cheffe du gouvernement, dont la nomination promeut le leadership du président de la république.

Ulrich AMEGA