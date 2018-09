De ces personnes handicapées sortirons des futurs agents sociaux qui vont contribuer au renforcement de la cohésion familiale et à l’intégration des groupes défavorisés que sont les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les personnes en situation d’un handicap

Les candidats au concours d’entrée à l’école nationale de formation sociale édition 2018 sont ici soumis à des différentes épreuves : la composition française et la culture générale. Les ministres en charge de l’action sociale et de la formation professionnelle ont fait le déplacement du centre d’écrit du lycée de tokoin pour constater le démarrage des épreuves et prodiguer d’utiles conseils aux candidats.

rédaction tvt