En vue d’améliorer ses relations avec ses partenaires et de leur facilité les conditions de travail, l’office togolais des recettes OTR passe à la dématérialisation de la procédure de dédouanement. Opérationnelle depuis décembre dernier, l’initiative a été officiellement lancée ce 21 février à Lomé au siège de l’institution.

L’office togolais des recettes OTR s’inscrit définitivement dans la dématérialisation de la procédure de dédouanement pour améliorer les traitements des dossiers. Et avec ce dernier logiciel l’OTR fait mieux avec la dématérialisation totale déjà opérationnelle depuis décembre 2018.

Une initiative qui répond à la volonté de l’OTR d’améliorer ses relations quotidiennes avec ces partenaires. Dorénavant la récupération des documents dans le système Sidonie aword et le traitement de la déclaration par le vérificateur se ferons sans la présence du déclarant. Ceci permettra au déclarant de gagner dans l’accès plus rapide des marchandises et la compétitivité du port autonome de Lomé.

Luc ASSIH