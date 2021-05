Depuis sa création, la zone franche Togolaise a attiré 240 milliards de francs CFA

Depuis sa création, la zone franche du Togo a attiré à elle seule des investissements cumulés de 240 milliards de francs CFA. Elle a réalisé un chiffre d’affaires total de 268 milliards. Précisément, le montant des exportations annuelles, diversifiées davantage depuis l’éligibilité du Togo à l’AGOA (African Growth Opportunities Act), s’élève à 242 milliards de francs FCFA et la contribution annuelle au Produit intérieur brut (PIB) est estimée à 67 milliards

C’est une partie géographique d’un pays, présentant des avantages fiscaux destinés à attirer les investissements pour développer l’activité économique. Depuis des décennies, la zone franche togolaise offre aux entreprises qui s’y installent, un environnement fiscal et réglementaire plus favorable que celui en vigueur dans les autres zones économiques du pays.

Ce bras tendu par les gouvernants aux opérateurs nationaux et étrangers fait du Togo un pays particulier, séduisant, facilitateur des affaires et améliorateur du bien-être social et économique des habitants.

La zone franche togolaise a été créée en 1989 pour donner naissance à un cadre favorable aux activités exportatrices, garantir de bonnes conditions compétitives et simplifier les formalités aux investisseurs.