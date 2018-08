Des futurs pèlerins pour la Mecque en Arabie Saoudite, ont été formés le jeudi 2 août à Lomé, sur la maîtrise des rites et obligations du hadj.

Cette rencontre est à l’actif de l’association Jeunesse pour l’épanouissement et le développement intégral (JEDI) de concert avec l’Ensemble des Agences du Voyage au Togo pour le Hadj (ENAVOTH). Elle a pour but d’outiller ces pèlerins sur les rites et les obligations du hadj avant leur départ afin de leur permettre d’effectuer et d’assurer un bon séjour au lieu Saint de l’Islam. Il s’agit aussi de les renseigner sur le déroulement des activités qui seront inscrites au programme de ce pèlerinage afin d’éviter tout dérapage.

Les sensibilisations ont porté sur les tours à effectuer autour de la maison sacrée (Kaaba), le stationnement à Arafat, le passage de la nuit à Mouzalifa, la lapidation de Satan et la course entre Safa et Marwa. Ils ont été aussi édifié sur certains comportements à adopter sur ces lieux, entre autres, l’humilité, l’amour du prochain, le vivre ensemble, la paix et la concentration dans la prière.

Le vice-président de l’Union des Musulmans du Togo (UMT), El Hadj Sani Karim a rappelé que le pèlerinage à la Mecque est le dernier pilier de l’islam et il est important pour tout fidèle musulman de l’effectuer. Il a également exhorté les pèlerins à respecter les consignes qui seront données par les encadreurs afin d’éviter tout désagrément. El Hadj Sani a aussi indiqué qu’il est formellement interdit à tout pèlerin de tenir sur lui des produits stupéfaits notamment la drogue, des tramadoles, des cigarettes, de la cola et des ignames, ceci afin d’éviter la prison. Il a rassuré ces futurs pèlerins qu’avec cette bonne intention d’effectuer le pèlerinage, Allah exhaussera leurs prières.

Le président du comité d’organisation et le parrain du hadj respectueusement El Hadj Kouko Moitapari et El Hadj Affo Atcha-Dédji ont remercié les partenaires pour leur appui puis conseillé les pèlerins de tirer meilleur profit des enseignements reçus. Ils ont également prié Allah de les accompagner sain et sauf puis les ont rassurés que toutes les dispositions sont prises pour leur départ prévu pour le 4 août jusqu’à leur retour.

Des kits contenant des appareils téléphoniques ont été offerts aux 2.100 futurs pèlerins inscrits cette année pour accomplir le hadj à la Mecque.

