Les organisations de la société civile s’approprient le contenu du rapport ITIE 2015. Un rapport qui revêt le fonctionnement des industries extractives et les progrès réalisé par celle-ci durant cette période. Une initiative comité international d’éthique et de solidarité qui entend partager les informations utiles avec les organisions de la société civile pour l’amélioration de la gouvernance et de la gestion du secteur minier.

Depuis 2010 que le Togo a adhéré à l’ITIE, des progrès ont été réalisé certes mais beaucoup reste encore à faire pour le développement du secteur minier au Togo. L’initiative à reçu l’appui de l’Union Européenne.

rédaction tvt