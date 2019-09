Les acteurs de la santé ont partagé et échangé sur les résultats avancées du projet « engagement des hommes dans la santé de leur famille ». Le projet vise à améliorer la communication au sein des couples.

Le ministère de la santé et de l’hygiène publique apporte sa touche pour impliquer davantage les hommes dans la planification familiale et de la santé de la reproduction. A travers cette rencontre de partage des résultats du projet engagement des hommes dans le district sanitaire de Kloto, les acteurs de la santé et les prestataires sanitaires ont un but commun. Celui de partager les techniques et expériences de mise en œuvre du projet dans le district sanitaire de Kloto en vue de les adapter à toutes pratiques et initiatives futures.

Pour l’assemble des actions menées afin d’améliorer la communication au sein des couples, les acteurs de la santé s’exprime satisfaisant des résultats entendus. L’implication des hommes dans la santé de leur famille est toujours nécessaire pour la vie et le développement des communautés.

Firmin ADJINARE