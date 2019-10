La 62e réunion du comité des experts de MECTIZAN s’est ouverte ce 16 octobre à Lomé. Occasion pour le comité de féliciter le Togo pour avoir éliminé la filariose lymphatique, une maladie tropicale négligée. L’OMS et tous les partenaires ont par la même occasion encouragée le Togo à poursuivre ses efforts face au reste des maladies endémiques.

Le Togo distingué bon élève par l’organisation mondiale de la santé et le comité des experts de Mectizan. La 62e réunion du comité des experts de Mectizan du programme de donation de Mectizan valide l’élimination par le Togo de la filariose lymphatique, une maladie tropicale et un véritable de santé publique dans plusieurs pays. A travers les donations annuelles de comprimés de Mectizan depuis des décennies, le Togo grâce à ses partenaires est le premier à avoir éliminé cette maladie.

Le ministre de la santé et de l’hygiène publique se félicite de la synergie autour de ces maladies tropicales et de l’engagement des différents partenaires à soutenir le Togo dans ses efforts. La 62e session serait également une occasion de jeter les regards sur les avancées enregistrées et planifier les actions à venir. A ce jour 20 affections sont reconnues comme maladies tropicales négligées par l’OMS dans le monde un milliard de personne sont affectées.

Ramdane BASSINA