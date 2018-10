L’ONG projet West Africa basée en Allemagne a fait don de matériels de premier soin à la croix rouge togolaise. D’un montant total de 11 millions de FCFA, ce don a pour objectif de permettre à la croix rouge togolaise de bien mener ses interventions en matière de 1er soin au profit des victimes.

Composé de sac de soin de secours et des consommables, le don est offert au département de secours et gestion des catastrophes de la croix rouge togolaise. Œuvre du président de l’ONG Projekt West Africa SODOGA Akoété un compatriote togolaise médecin secouriste résident en Allemagne. Un ouf de soulagement pour ce département qui à travers ce geste de l’ONG va améliorer ses interventions et prestations de secours sur le terrain.

La croix rouge en réceptionnant ce matériel de 1er soin de secours lance un appel à d’autres donateurs à leur venir en aide afin de leur permettre d’être plus efficace au profit des populations.

rédaction tvt