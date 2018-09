Elles sont souvent utilisées dans l’élaboration des projets et programmes de développement, surtout dans la conception des logiciels servant à planifier le développement des états// Sous-branche des mathématiques appliquées, les statistiques facilitent la collecte des données et leur analyse en vue d’asseoir des mécanismes performants de planification du développement //

Conscientes de ce rôle capital des statistiques dans le processus de développement des états, les plus hautes autorités du Togo ont engagé le pays depuis 2010 dans une série d’enquêtes afin de recueillir des données fiables et planifier son développement// Le 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat et l’enquête QUIBB réalisés respectivement en 2010 et en 2015 ont permis d’accoucher le Plan National de Développement PND// Un ambitieux programme quinquennal du gouvernement qui couvre la période 2018-2022 et qui est ficelé autour de trois axes stratégiques : une meilleure gouvernance, l’inclusion social et la transformation structurelle de l’économie. Une vision de taille avec, en ligne de mire, une croissance ferme et surtout inclusive de l’ordre de 7,6% à l’horizon 2022// C’est dire combien les statistiques constituent le levier central de tout processus de développement durable //

Quoi qu’on dise, aucun plan développement durable ne peut se réaliser sans les statistiques// elles sont le fondement de toute prévision, et tous les indicateurs de développement prennent appui sur elles //

Dossier de Ferdinand DJASSOA

Publié par Elie AGBA GNADAO