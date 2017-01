DU MATERIEL DE TRANSFORMATION AGRICOLE REMIS A DES COOPERATIVES A VOGAN

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Une cérémonie de remise de matériel de transformation agricole couplée de réception de système de forage amélioré et d’installation de jeunes éleveurs de porc s’est déroulée le mardi 10 janvier à Vogan.

Le matériel est composé de trois égreneuses de maïs destinées à trois coopératives qui se

sont distinguées par l’application des méthodes innovantes d’amélioration de la fertilité et de la conservation des sols. Cinq jeunes éleveurs ont pour leur part bénéficié chacun de deux truies gestantes et un verrat, d’un forfait pour la construction des loges, des rovendes pour huit mois, d’un kit de produits vétérinaires pour leur installations. Pour faciliter l’accès à l’eau potable, des forages à motricité humaine ont été équipés de système électrique et de réservoir de poly tank.

Evaluées à 11 980 000F, ces trois actions viennent améliorer les conditions de vie des

bénéficiaires, leur permettant de se prendre en charge et de réduire la distance parcourue, dans l’approvisionnement en eau potable.

Ce projet est à l’actif de l’ONG Centre de Recherche-Action pour l’Environnement et le

Développement Intégré (CREDI-Togo) avec le soutien financier de «Pain pour le Monde (Pp/M)».

Il se situe dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture durable et de la santé communautaire dans les préfectures de l’Avé, Golfe et de Vo dans la région Maritime au Togo.

Le directeur exécutif de l‘ONG CREDI-Togo, Agbanaglo Kodzo Lucas a indiqué que le

projet vise à améliorer les conditions de vie des populations. Il a invité les bénéficiaires à faire un bon usage des matériels, à les faire fructifier et à les entretenir pour en tirer un maximum de profit.

M. Agbanaglo a convié les membres des comités de gestion à bien faire leur travail pour bénéficier d’autres projets et servir de modèle aux autres.

Une signature des contrats de partenariat avec les bénéficiaires a mis fin à la cérémonie de

remise.

ATOP/AKS/LKF