Pour favoriser une meilleure promotion du droit à la santé des détenus, les acteurs impliqués se sont retrouvés a Atakpamé pour échanger sur des nouvelles stratégies devant leur permettre d’améliorer la situation sanitaire des hommes privés de liberté.

Des régisseurs des administrations pénitentiaires et acteurs intervenant dans les prisons en matière d’appui et de soutien aux détenus envisagent à travers cette 5ème rencontre des stratégies pour améliorer dans une dynamique participative l’environnement sanitaire des détenus. Il s’agit pour eux d’échanger pour faire le diagnostic et l’état des lieux relatif à la santé au sein des prisons, capitaliser les acquis pour orienter des actions visant à améliorer la gestion sanitaire susceptible de permettre aux détenus à jouir de leur droit à la santé dans les prisons.

Elie AGBA GNADAO