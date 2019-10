Les inspecteurs et conseillers pédagogiques des enseignements préscolaire et primaire étaient ce matin à une séance d’échanges sur le projet de prise en charge des apprenants ayant des difficultés d’apprentissage. Un projet qui met en place un système d’accompagnement éducatif efficace et spécifique à ces enfants ciblés, avec pour objectif de favoriser un épanouissement et une réussite scolaire de ces apprenants. Ces pédagogues se partagent les résultats satisfaisants de ce projet pour mieux le piloter dans plusieurs établissements de Togo.

5 ans d’expérimentation du projet de prise en charge des élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Une centaine d’apprenants présentant des troubles de comportement, de communication, des déficiences intellectuelles et même ceux qui ont un handicap physique ont été accompagnés de manière spécifique et par des psychologues dans trois établissements cibles de Lomé. Le centre national d’information et d’orientation scolaire et professionnelle peut se féliciter des acquis.

Après cette phase d’expérimentation réussie, il s’agit désormais pour les conseillers pédagogiques d’étendre l’expérience à toutes les inspections de Lomé Ouest. L’accent est mis sur les stratégies d’intervention des psychologues dans les écoles.

Le projet a également permis aux parents de prendre conscience des difficultés de leurs enfants, aux enseignants d’adapter l’enseignement aux difficultés de l’élève, et aux apprenants de prendre gout de l’école.

Dodo WARE