ELABORATION NOUVELLE POLITIQUE DE LA JEUNESSE

Promotion de la jeunesse au Togo, le défi reste d’actualité. Le gouvernement depuis 2007 dispose d’une politique nationale pour ce faire. Le document est actualisé eu égard aux nouveaux défis et est soumis à l’appréciation des acteurs intervenants dans la problématique de la jeunesse. Cette politique est élaborée de manière participative et touche la question de l’emploi des jeunes entre autres.

Le document questionne l’emploi des jeunes et surtout leur épanouissement. Le Togo dispose d’une jeunesse importante 60% de la population. Il s’agit selon le gouvernement tirer profit de cette couche et en faire un atout considérable pour le progrès économique et social. Depuis 2007, le ministère chargé de la jeunesse s’est doté d’un document de politique national de la jeunesse assorti d’un plan d’action opérationnel. Compte tenu des enjeux nouveaux, une nouvelle politique s’impose élaborée 12 ans après l’ancienne.

Pour les partenaires, eu égard aux nouveaux défis de l’heure il faut accentuer les actions visant à promouvoir l’épanouissement de la jeunesse. Une jeunesse active et créatrice qui a su développer sa résilience en cette période de crise sanitaire.

Des orientations sont données afin de prolonger et renforcer les actions déjà en cours au bénéfice de cette cible. « Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup à accomplir à cet égard le présent document établi un cadre stratégique visant à orienter, à cibler et à donner une ampleur suffisante à leur action collective dans l’intérêt des jeunes et dans la perspective de bâtir une jeunesse qui à foi en l’avenir et qui s’engage en tant qu’acteur pour son développement » a déclaré la ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes Myriam DOSSOU D’ALMEIDA. Des mesures adéquates pour l’épanouissement de la jeunesse et son autonomisation son prise en compte dans la nouvelle politique de la jeunesse. Des efforts seront concentré autour de la promotion d’une jeunesse responsable mû par les valeurs de citoyenneté et à même de contribuer efficacement à la lutte pour le progrès économique, social et environnemental au Togo.

