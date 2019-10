Fini la filariose lymphatique. Le Togo est le premier pays subsaharien à éliminer cette maladie avant l’échéance 2020. Une victoire célébrée ce 16 octobre. Le Togo a été distinguée par le comité des experts Mectizan.

Elle est connue sous le nom d’éléphantiasis ou filariose lymphatique. On ne parlera plus de cette pathologie classée parmi les maladies tropicales négligées au Togo depuis 2017. Grace aux efforts conjugués des hautes autorités du pays, la maladie a été vaincue. Ce qui vaut au Togo, cette distinction. Des prix validés par l’OMS et remis ici aux ministères de la santé et de celui du développement à la base par le comité des experts Mectizan.

En Afrique subsaharienne, le Togo est le premier pays à dominer cette maladie avant la date butoir 2020. Cette distinction interpelle le gouvernement à multiplier les actions pour atteindre la couverture sanitaire universelle d’ici à 2020. Et d’ici à 2022, les pays africains sont appelés à éliminer l’onchocercose. Le Togo qui célèbre ce jour la victoire sur l’éléphantiasis sera-t-il élu dans l’éradication de cette maladie ? En tout cas le gouvernement s’engage à poursuivre ses efforts pour être à la page.

Ekoué SALLAH