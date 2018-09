Le sommet de Beijing 2018 sur la coopération sino-africaine se tient du 3 au 4 septembre 2018. La Chine et l’Afrique veulent construire ensemble une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant. Et ce rendez-vous va être présidé par le président Chinois XI JINGING aux côtés de plusieurs chefs d’Etats africains dont le président togolais Faure Essozimna GNASSINGBE.

A l’agenda, des questions relatives à la coopération politiques. Les deux parties comptent renforcer leur coopération dans divers domaines notamment la politique, l’économie, le développement social, la sécurité, la culture et les échanges humains ainsi que la coopération internationale. Sur le plan politique, l’Afrique et la Chine souhaitent consolider leur relation à travers les échanges de visite et dialogue de haut niveau, le renforcement des mécanismes de consultations et de coopération, les échanges entre les organes législatifs, les instances consultatives et les collectivités locales.

Elie AGBA GNADAO