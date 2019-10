La banque mondiale a effectué ce 16 octobre à Lomé une visite conjointe avec l’agence nationale d’appui au développement à la base ANADEB dans le village de Djéméni à 8 km de Notsè. L’objectif est d’évaluer les impacts des projets filets sociaux des services de base dans sa sous-composante 2 ; cantines scolaire et projet d’éducation du renforcement institutionnel PERI 2. Des projets financés par la banque mondiale et qui visent à soutenir le Togo dans ses efforts pour une meilleure qualité de l’enseignement.

Le projet sociaux et services de base FSB et le projet éducation et renforcement institutionnel PERI2 sont des initiatives propres de l’état togolais pour assurer l’accès des enfants des communautés les plus pauvres du Togo à des repas scolaire régulier d’une part et d’autre part améliorer la qualité de l’enseignement au Togo. Ces projets sont financés par la banque mondiale. Et c’est justement pour apprécier les impacts des projets sur les bénéficiaires que la banque mondiale et l’agence nationale d’appuis au développement à la base ANADEB se sont rendu sur le terrain.

Au total 314 établissements dont 161 écoles ont été concernés par les cantines scolaires. Depuis janvier 2018, elle touche au plan national près de 94 milles écoliers et écolières. Le projet PERI 2 quant à lui s’est achevé en septembre de cette année.

Sonia AMEGNIKPO