La république fédérale d’Allemagne va-t-elle accompagner le Togo dans de nouveaux domaines ? la réponse ne sera pas connue avant le 13 mars. Les négociations intergouvernementales ont été ouvertes depuis ce mardi sur le sujet avec des experts de la coopération allemande présents au Togo depuis quelques jours.

Face aux membres du gouvernement, des experts de la délégation allemande. Ils entament les pourparlers dans le sens de la consolidation de l’appui technique et financier de la république fédérale d’Allemagne et la possibilité d’étendre la coopération à d’autres domaines d’actions en faveur des populations togolaises visées. Le ministre en charge de la coopération et du développement à souhaiter que ces négociations balisent la voie aux investissements du secteur privé allemand dans la mise en œuvre du plan national de développement orienté vers la croissance du pays.

L’Allemagne appui le Togo dans plusieurs domaines. La gouvernance locale, la décentralisation, l’enseignement technique, la formation professionnelle, l’agriculture et la santé. Avant les assises de ce jour, ces experts allemands étaient à Davié, Kpalimé et Togoville pour mesurer les résultats des différents programmes exécutés dans le cadre de la coopération germano togolaise. Les pourparlers entamés livreront leurs conclusions le 13 mars prochain.

Ekue SALLAH

Mise en ligne par Ulrich AMEGA