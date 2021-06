Faure GNASSINGBE a soufflé une bougie de plus

Né le 06 juin 1966 à Affagna dans la préfecture des Lacs (région Maritime), le chef de l’État Togolais a eu hier dimanche 55 ans. A l’occasion de la célébration de cet anniversaire, les cadres, partisans et sympathisants du parti UNIR ont organisé sur l’ensemble du pays, des messes d’action et de grâce pour la vie de Faure Gnassingbé. Une cérémonie à laquelle a pris part la présidente de l’Assemblée nationale Yawa Tségan, ainsi que Madame le premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE.

En effet, tout comme les autres militants et sympathisants du parti Union pour la République (UNIR), la Présidente de l’Assemblée Nationale, Mme Chantal Yawa Djigbori Tségan, a pris part à la messe d’action de grâce marquant ce jubilé d’orchidée, à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Bè-Klikamé à Lomé. Messe demandée par le bureau national du Grand Parti UNIR et dite par le Révérend-Père Eugène Ahadji, curé de la Paroisse. Il a invité les fidèles à cultiver l’amour du prochain, fruit de la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple à travers Jésus-Christ.

« Nous avons prié pour la vie du Président de la République et celle de sa famille et demandé à Dieu de lui donner la santé, la force et la sagesse pour poursuivre la concrétisation de sa vision d’un Togo meilleur, uni et prospère », a écrit Yawa Tségan sue sa page Facebook ce dimanche 6 juin 2021.