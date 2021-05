Faure GNASSINGBE, dans la droite ligne de l’assurance des conseillers municipaux

Le Chef de l’Etat, Faure Gnassingbé veut garantir une couverture d’assurance maladie à tous les Conseillers municipaux du Togo. Pour ce faire, Payadowa Boukpéssi, Ministre de l’administration territoriale de la décentralisation et du développement des territoires, invite les Maires à lui communiquer la liste complète des Elus locaux disposant ou non d’assurance. Et ceci, bien avant jeudi 29 avril 2021.

Le Ministre d’Etat veut d’ici jeudi, la liste actualisée des Conseillers municipaux disposant ou non d’une quelconque assurance.

Selon M. Boukpessi, certains Maires non jusqu’aujourd’hui donné une suite favorable à sa lettre du 28 décembre 2020, relative à liste des Conseillers disposant d’assurance ou non.

« Ceci retarde le processus de la signature du contrat devant formaliser la volonté du Président de la République d’offrir gracieusement une couverture d’assurance maladie à tous les conseillers », indique le ministre Payadowa Boukpessi avant de poursuivre : « Pour ce faire, je demande à chacun d’actualiser ces informations en listant tous les conseillers municipaux de sa commune tout en renseignant le type d’assurance éventuellement souscrite sous le format ».

Attachant du prix à ce rappel, le ministre d’Etat tient à ce que le format soit dument rempli, et envoyé pour toute fin utile, à M. LOGONOU Luc, directeur de la planification, et du suivi évaluation DPSE.