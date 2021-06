Faure GNASSINGBE donne le ton du démarrage des activités de la PIA

Erigée à Adéticopé, (environ 15 km au nord de Lomé) sur une superficie de près de 400 hectares, la Plateforme industrielle d’Adéticopé (PIA) a été mise en service ce dimanche 06 juin 2021, à l’issue d’une cérémonie présidée par le Chef de l’Etat, Faure Gnassingbé.

La PIA est une zone industrielle et des services logistiques intégrés de classe mondiale. Pour la réalisation de cet ambitieux projet, la République togolaise s’associe à Arise IIP, entreprise spécialisée dans le développement de parcs industriels à haute valeur ajoutée et ayant pour actionnaires Africa Finance Corporation (AFC) et Olam International Ltd, via la création de PIA, l’entreprise en charge du développement de cette plateforme.

Elle est née de la volonté de combler le manque à gagner local dû à l’export de matières premières brutes et de créer de la valeur ajoutée pour le Togo en matière d’emplois et de revenus. À terme, ce sont 35000 emplois directs et indirects qui seront créés.

La plateforme permettra la création de chaînes à haute valeur ajoutée (particulièrement dans l’industrie textile), l’approvisionnement en matières premières brutes, la fabrication sur place et l’exportation des produits finis. Le site abrite à cet effet, une zone industrielle, un parc pouvant accueillir 12 500 conteneurs, une plateforme de stockage du coton et d’autres matières premières agricoles, un terminal à camions et une zone de 200 000 m2 dédiée aux autres activités logistiques, des routes et emprises routières.

L’infrastructure a nécessité un investissement total de plus de 130 milliards de francs CFA.Pour le Premier Ministre Victoire Tomégah-Dogbé, la PIA marque un tournant décisif pour l’industrialisation du Togo.

Pour rappel, les travaux de construction de la Plateforme Industrielle d’Adéticopé(PIA) ont démarré en août 2020, suite à la signature d’un partenariat entre le Togo et Arise IIP, le 8 juillet 2020.

Ulrich AMEGA