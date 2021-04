Faure GNASSINGBE EN VISITE A PARIS

Le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé, entame à partir de ce mercredi 07 avril, une visite officielle à Paris.

Ce déplacement du Chef de l’Etat, répond à l’invitation à lui adressée par son homologue français Emmanuel Macron, le Président de la République. Il s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération, du partenariat et de l’amitié entre le Togo et la France.

D’après un communiqué de la présidence de la République togolaise, les deux hautes personnalités auront des entretiens sur de nombreux sujets d’intérêt commun, de développement, de la crise sanitaire liée au covid-19, de la sécurité dans la sous-région… et d’autres activités de premier ordre.

Le point d’orgue de cette visite d’amitié et de travail reste le tête- à tête entre les deux chefs d’Etat à l’Elysée prévu le vendredi 9 avril 2021. Les questions de coopération bilatérale, de développement et la sécurité, le climat seront au cœur des échanges entre les deux dirigeants au cours du déjeuner prévu à cet effet.

Outre l’entretien avec le président Macron, le chef de l’Etat togolais rencontrera selon son agenda plusieurs dirigeants de grands groupes français évoluant dans les domaines de l’énergie, de l’eau, du numérique et des infrastructures.

Il aura notamment des entretiens avec les responsables du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) et de l’Agence Française de Développement (AFD). Le Togo et l’AFD sont liés par de nombreux accords, conventions et programmes mis en œuvre dans des divers secteurs de développement économique, social et culturel.

Le chef de l’Etat togolais aura également des échanges avec le président du Sénat français, Gérard Larcher.