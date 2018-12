Fin des travaux du colloque sur les plantes médicinales ce 14 décembre à Lomé. Un creuset d’échange et de partage entre les enseignants chercheurs et les acteurs de la médecine traditionnelle afin de converger tous ensemble leurs actions vers le développement de l’Afrique. Et pour y parvenir, des recommandations ont été formulées à la fin de ladite rencontre.

Le centre de recherche et de formation, sur les plantes médicinale CERFOPLAM a permis aux enseignants chercheurs de présenter les résultats de leurs travaux. Venus des universités de l’Afrique de l’ouest et du centre, ces participants ont durant 3 jours œuvrés pour l’orientation de la phithomédécine vers le médicament pour un développement en Afrique. A l’issu de la rencontre des recommandations ont été formulées

Deux enseignants togolais ont été honorés pour leur effort dans la recherche scientifique, des distinctions qui interpellent les acteurs de la médecine à œuvrer ensemble pour porter plus haut le savoir-faire, le savoir être, le partage d’expérience en vue d’une prise en charge des pathologies qui affectent les communautés et partant contribuer au développement de l’Afrique. Le secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a rassuré les participants que les recommandations issues de la présente rencontre seront objet de discussion lors des prochains conseils de ministre du CAMES, Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur.

Gérard LAGOUDOU

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO