FIN SEMINAIRE GOUVERNEMENTAL/SIGNATURE D’ENGAGEMENT

Les travaux du séminaire gouvernemental ont pris fin hier mardi à la présidence de la république, en présence du chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE. Cette rencontre de haut niveau a permis de définir les bases de collaboration et surtout de reprécisions des principaux challenges qui attendent le gouvernement sur les 5 prochaines années. A l’occasion, les membres du gouvernement ont pris des engagements écris de travailler d’arrache pieds pour la réalisation de la vision de développement du président de la république.

L’acte de signature traduit l’engagement des ministres au respect de la feuille de route, et l’atteinte des résultats en faveur des populations. C’est la toute première fois que l’on assiste à l’engagement du gouvernement, après la présentation de la politique générale du gouvernement. Un engagement intervenu entre les ministres et le premier ministre, en présence du chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE. Une gouvernance en perpétuelle innovation. Le mot bilan, reprend son droit de cité. Bilan, obligation de résultats, c’est ce qui va caractériser le travail du gouvernement actuel. Les membres du gouvernement ont pris des engagements écris de travailler d’arrache pieds pour atteindre les objectifs fixés par la nouvelle feuille de route stratégique, pour les 5 prochaines années. Ceci traduit la volonté du président de la république et du nouveau premier ministre, de gouverner autrement. Gouverner autrement, en mettant au cœur de la gouvernance, la responsabilité, le travail, l’efficacité, et le compte rendu.

Cela s’appelle, la gestion axée sur les résultats. Elle parait donc nécessaire, au regard du nombre de défis importants à relever. Transformer l’économie togolaise, tout en garantissant un partage de la prospérité au bénéfice des populations n’est pas un moindre défi. Mais c’est cette voie sur laquelle s’est engagée le Togo, en s’appuyant sur les atouts des nombreuses réformes opérées ces dernières années. Le présent séminaire a été l’occasion d’outiller avec l’appui des experts internationaux, les membres du gouvernement pour réaliser les ambitions du président de la république à travers la nouvelle feuille de route, et le plan national de développement ajusté et révisé.

Ulrich AMEGA