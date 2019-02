Renforcement de capacité des opérations de capacité des opérations économiques ce mardi à Lomé. Placé sous le thème « Accord sur la facilitation des échanges », cette formation a pour objectif d’outiller les participants sur les nouvelles mesures des échanges commerciaux afin de booster l’économie Togolaise.

Beaucoup d’obstacle reste à surmonter dans la pratique du commerce surtout sur le plan international. Il s’agit des lenteurs et lourdeurs des formalités administratives et les multiples procédures qui entraves le passage des marchandises à travers les frontières. Il est donc important voir nécessaire de mettre sur pied un système pouvant faciliter les échanges à travers la simplification, la modernisation et l’harmonisation des procédures d’exportations et d’importations de ces dernières. C’est l’objectif de cette rencontre des acteurs du pôle commercial qui vise à aider les entreprises à comprendre les conditions, les avantages potentiels et l’utilisation pratiques des mesures techniques sur la facilitation des accords des échanges.

La mise en œuvre intégrale de l’accord sur la facilitation des échanges qui concerne la douane pourra réduire les coûts sur le commerce d’environ 14% en moyenne et contribuer à augmenter les recettes de la balance commerciale.

Firmin ADJINARE