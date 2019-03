La haute autorité de prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées HAPLUCIA poursuit sa campagne de sensibilisation avec des ministères et organismes étatiques, économique et financiers, commercial et industriel. Ces différents acteurs vont faire l’état des lieux de la corruption dans leurs départements respectifs afin d’y faire face. L’institution appelle à plus de conscience professionnelle pour lutter contre la corruption qui est l’une des causes des mauvais résultats économiques.

Dire non c’est avant tout résister aux actes de corruption et infraction assimilées, c’est aussi dénoncer à la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées HAPLUCIA des actes dont vous êtes victimes ou témoin. Les agents des organismes public et commercial, économique, financier et industriel sont entretenus par la haute autorité sur la corruption dans leur secteur. L’institution appel à plus de professionnalisme dans la collecte et la gestion des deniers publics pour proscrire les actes de corruptions sur toutes ses formes.

Avec le HAPLUCIA le Togo a passé à une étape supérieure dans le combat contre la corruption qui sape les efforts de décollage économique. Il est question aujourd’hui pour l’Etat de mobiliser plus de ressource pour financer son ambitieux plan national de développement PND 2018-2022

Arnold KILIOU