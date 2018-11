Depuis quelques années, des reformes sont entreprises pour permettre aux opérateurs économiques nationaux et étrangers de mener à bien leurs activités. Ceci à travers l’amélioration du climat des affaires. De plus en plus, le Togo s’engage à offrir des conditions favorables gage de stabilité et de sécurité juridique indispensables pour attirer beaucoup plus d’investisseurs. Pour relever ces défis, les magistrats des chambres commerciales et personnels du CFE sont formés en droit des suretés et du recouvrement des créances.

C’est donc une formation qui permettra aux magistrats des chambres commerciales et au personnel du CFE de contribuer à attirer les investisseurs en leur garantissant un cadre juste d’affaire.

Toutes ces actions ont permis au Togo de progresser dans les classements internationaux. Il s’avère donc nécessaire de maintenir le cap dans la perspective de l’émergence à l’horizon 2030.

