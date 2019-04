Les agents de la fonction publique se forment sur le respect des principes et droit fondamentaux au travail. Cette formation fait suite à un diagnostic fait en matière de respect des normes du travail et des règles de la sécurité et santé au travail et qui a révélé le non-respect de ces dispositions dans les secteurs des BTP, de l’industrie extractive et du commerce.

Cette formation permettra d’outiller les responsables des services de contrôle sur les techniques de construction d’un leadership nouveau adapté aux besoins des usagers et partenaires sociaux afin de promouvoir et d’assurer le suivi de ces règles.

Arnold KILIOU