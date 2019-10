Des diffuseurs des informations hydrométéorologiques sont à l’école des termes météorologiques pour une meilleure diffusion des bulletins d’informations météorologique. Une initiative de la direction de la météo pour leur permettre de s’approprier les termes techniques pour pouvoir les expliquer facilement aux populations.

Les effets néfastes des changements climatiques sont une réalité et pour prévoir et anticiper sur les risques climatiques les besoins en données et informations climatiques deviennent une nécessité. Ainsi les diffuseurs d’information hydrométéorologique s’approprient les termes techniques des bulletins d’information météorologique

La clarification des climatologique, agro-météorologique, hydrologique, les prévisions quotidiennes et les mécanismes de diffusion des informations météorologiques sont entre autre termes abordés. L’ensemble de la sous-région ouest africaine est sous l’emprise des phénomènes météorologique. Le sujet est donc préoccupant et au Togo face aux différents risques climatiques et catastrophes annoncés notamment les inondations et la sécheresse, la question est devenue centrale au niveau politique, socio-économique et environnementale.

Yata ARATEME