Les populations surtout celles jeunes ont un rôle important à jouer dans la gouvernance publique et le gouvernement s’est doté d’un arsenal juridique conséquent pour favoriser cette participation des jeunes dans la gestion de la vie publique communale ; en adoptant en 2007, la loi portant décentralisation et liberté locale. Malgré ce cadre juridique qui se prête parfaitement à la participation citoyenne, nombre de jeunes manque de civisme et de courtoisie. La concertation Nationale de la Société civile CNSC forme les jeunes animateurs ici pour corriger le tir.

La formation permettra donc à ces jeunes animateurs de comprendre l’importance de la citoyenneté dans la décentration, de contribuer à la gouvernance locale et de multiplier des actions de sensibilisation sur le terrain. Soutenu par la fondation Hanns Seidel, cette session de formation va également explorer la maitrise des enjeux et défis de la reddition de compte ainsi que du contrôle citoyen de l’action publique.

Elie AGBA GNADAO