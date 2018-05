Comment reconnaître le vrai du faux, faire la différence entre fausses nouvelles et canulars, voilà les sujets auxquels se sont attelés des journalistes de la presse privée comme publique ce jeudi 03 avril 2018 dans les locaux de la BOAD. C’est une rencontre de formation et d’échanges sur les fake news entendez fausses nouvelles, et l’importance de la vérification des sources d’informations. La formation est organisée par la BOAD.

S’il est un phénomène qui n’épargne aucun internaute ou usager des réseaux sociaux aujourd’hui, c’est bien les fake news. De nouvelles terminologies pour désigner les fausses informations ou tout simplement des canulars informatiques véhiculés à travers les toiles. Ils séduisent par le poids des mots, le choc des images qui attirent irrésistiblement les regards et facilitent le partage sans réflexion.

Et lorsqu’une image ou vidéo ou encore un mot est à la portée d’un internaute, faut-il le partager ou l’analyser d’abord ? Les journalistes se doivent d’être à l’avant-garde du phénomène. Au cours de cette formation initiée à leur endroit par la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD, ils se familiarisent avec les outils devant leur permettre de reconnaître le vrai du faux.

C’est dire que la seule et véritable ressource dont disposent les internautes pour ne pas tomber dans le piège des fake news, reste et demeure le doute et la réflexion avant tout partage. Et quand une institution bancaire comme la BOAD s’engage à combattre le phénomène par la formation, le jeu en vaut la chandelle pour que chaque usager des réseaux sociaux mesure la portée de toutes publications avant de permettre l’accès aux autres.